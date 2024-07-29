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Верховний Суд скасував рішення судів, оскільки обвинуваченій не було роз’яснено право на колегіальний розгляд

11:05, 29 липня 2024
Недотримання вимоги про роз’яснення особі її права на розгляд кримінального провадження колегіальним складом суду є істотним порушенням вимог кримінального процесуального закону – позиція Верховного Суду.
Верховний Суд скасував рішення судів, оскільки обвинуваченій не було роз’яснено право на колегіальний розгляд
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Роз’яснення особі її права на розгляд кримінального провадження колегіальним складом суду є додатковою гарантією неупередженого, справедливого судового розгляду та невіддільною складовою права на захист. Недотримання зазначених вимог закону є істотним порушенням вимог кримінального процесуального закону.

На це вказав Касаційний кримінальний суд у постанові від 5 червня 2024 року по справі №541/1717/23.

Обставини справи

Місцевий суд, з яким погодився суд апеляційної інстанції, визнав винуватою та засудив особу за ч. 1 ст. 115 КК.

У касаційній скарзі захисник стверджує, що розгляд у суді першої інстанції проведено незаконним складом суду, враховуючи, що у порушення вимог ч. 4 ст. 315 КПК особі не було роз’яснено її право на розгляд кримінального провадження за вчинення особливо тяжкого злочину колегіально у складі трьох суддів.

Позиція Верховного Суду

Верховний Суд скасував рішення судів попередніх інстанцій та призначив новий розгляд у суді першої інстанції.

Так, за результатами перевірки матеріалів кримінального провадження, а саме звукозапису судового засідання, ККС встановив, що під час підготовчого судового засідання суд першої інстанції не виконав імперативної вимоги, визначеної у ч. 4 ст. 315 КПК, та не роз’яснив обвинуваченій її право на розгляд провадження колегіальним складом суду.

Право на колегіальний розгляд кримінального провадження не було роз’яснене обвинуваченій аж до завершення судового розгляду та постановлення обвинувального вироку.

Не погодившись із вироком суду першої інстанції, сторона захисту оскаржила його в апеляційному порядку. При цьому в апеляційній скарзі захисник наголошував на порушенні права особи на захист через не роз’яснення їй права на здійснення розгляду кримінального провадження у складі трьох професійних суддів.

Апеляційний суд дійшов висновку, що розгляд справи проведено у присутності захисника, судом надавалась можливість учасникам кримінального провадження заявляти клопотання, проте сторона захисту відповідним правом не скористалася, та такого клопотання не заявляла.

Крім того, апеляційний суд в ухвалі констатував, що захисник у апеляційній скарзі не ставив питання про призначення нового розгляду у суді першої інстанції, а тому така обставина не є безумовною підставою для скасування вироку суду.

ККС вказав, що внаслідок не роз’яснення обвинуваченій її права на здійснення розгляду кримінального провадження колегіальним складом суду, було істотно порушено вимоги кримінального процесуального закону.

Автор: Наталя Мамченко 

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