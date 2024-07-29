Верховный Суд отменил решения судов, поскольку обвиняемой не было разъяснено право на коллегиальное разбирательство

Несоблюдение требования о разъяснении лицу его права на рассмотрение уголовного производства коллегиальным составом суда является существенным нарушением требований уголовного процессуального закона – позиция Верховного Суда.

Разъяснение лицу его права на рассмотрение уголовного производства коллегиальным составом суда является дополнительной гарантией беспристрастного, справедливого судебного разбирательства и неотъемлемой составляющей права на защиту. Несоблюдение указанных требований закона является существенным нарушением требований уголовного процессуального закона.

Об этом указал Кассационный уголовный суд в постановлении от 5 июня 2024 года по делу №541/1717/23.

Обстоятельства дела

Местный суд, с которым согласился суд апелляционной инстанции, признал виновным и осудил лицо по ч. 1 ст. 115 УК.

В кассационной жалобе защитник утверждает, что рассмотрение в суде первой инстанции проведено незаконным составом суда, учитывая, что в нарушение требований ч. 4 ст. 315 УПК лицу не было разъяснено его право на рассмотрение уголовного производства за совершение особо тяжкого преступления коллегиально в составе трех судей.

Позиция Верховного Суда

Верховный Суд отменил решение судов предыдущих инстанций и назначил новое разбирательство в суде первой инстанции.

Так, по результатам проверки материалов уголовного производства, а именно звукозаписи судебного заседания, КУС установил, что во время подготовительного судебного заседания суд первой инстанции не выполнил императивное требование, определенное в ч. 4 ст. 315 УПК, и не разъяснил обвиняемой ее право на рассмотрение производства коллегиальным составом суда.

Право на коллегиальное рассмотрение уголовного производства не было разъяснено обвиняемой вплоть до завершения судебного разбирательства и вынесения обвинительного приговора.

Не согласившись с приговором первой инстанции, сторона защиты обжаловала его в апелляционном порядке. При этом в апелляционной жалобе защитник отмечал нарушение права лица на защиту из-за не разъяснения ей права на осуществление рассмотрения уголовного производства в составе трех профессиональных судей.

Апелляционный суд пришел к выводу, что рассмотрение дела проведено в присутствии защитника, судом предоставлялась возможность участникам уголовного производства заявлять ходатайство, однако сторона защиты соответствующим правом не воспользовалась и такого ходатайства не заявляла.

Кроме того, апелляционный суд в постановлении констатировал, что защитник в апелляционной жалобе не ставил вопрос о назначении нового рассмотрения в суде первой инстанции, поэтому такое обстоятельство не является безусловным основанием для отмены приговора суда.

КУС указал, что в результате не разъяснения обвиняемых ее права на осуществление рассмотрения уголовного производства коллегиальным составом суда, были существенно нарушены требования уголовного процессуального закона.

Автор: Наталя Мамченко

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