Суд стягнув з рф понад півмільярда грн збитків на користь суб’єкта господарювання

Позивачу було завдано збитків внаслідок збройної агресії рф.

До Господарського суду Тернопільської області звернувся суб’єкт господарювання з позовом до рф про стягнення майнової шкоди в сумі 503 355 844,62 грн.

Позовні вимоги обґрунтовано тим, що внаслідок збройної агресії рф проти України та бойових дій на території Тернопільської області було знищено майно позивача, чим завдано йому шкоду (збитки) в сумі 503 355 844,62 грн.

Врахувавши фактичні обставини справи та норми законодавства, суд дійшов висновку, що саме внаслідок бойових дій, спричинених збройною агресією рф, позивачу було завдано збитків. Дослідивши усі матеріали справи, суд задовольнив позовні вимоги у повному обсязі.

З повним текстом рішення суду від 27.06.2024 у справі № 921/199/24 можна ознайомитись за посиланням.

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