«Батьківство» за $3500 для виїзду за кордон: викрили схему

Організаторам злочинної схеми та жінці, яка надала дозвіл на встановлення фіктивного батьківства, повідомлено про підозру.

Правоохоронці викрили групу осіб, які на території декількох областей України, під час дії воєнного стану організували схему, що допомагала військовозобов’язаним чоловікам перетнути державний кордон України. Про це повідомила Київська міська прокуратура.

30-річна мешканка Одеської області та її 30-річний чоловік підшукували громадянок України, що мають малолітніх дітей, які за гроші, у судах підтверджували, що військовозобов’язаний чоловік є батьком дитини. В той же час у свідоцтві про народження зі слів матері батьком був вказаний інший чоловік.

«Відтак чоловік, маючи вже двох власних дітей, подавав позов до суду, у якому просив внести зміни у документи дитини, до якої він не має жодного стосунку, вписавши його батьком. У подальшому це давало змогу фіктивним «батькам», придатним до військової служби, безперешкодно виїхати за межі України як багатодітним», - заявили у прокуратурі.

Установлено, що стати «батьком» за цією схемою коштувало 3500 доларів США.

Організаторам злочинної схеми та жінці, яка надала дозвіл на встановлення фіктивного батьківства, повідомлено про підозру.

Зловмисникам загрожує покарання у вигляді позбавлення волі строком від 7 до 9 років.

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