ПТСР становить майже 30% від усіх невралгічних захворювань у військовослужбовців, — Міноборони

Кількість військовослужбовців з діагнозом «невралгічні захворювання, пов'язані зі стресом», поступово зростає. Про це повідомила очільниця Департаменту охорони здоров'я Міністерства оборони Оксана Сухорукова.
За її словами, посттравматичний стресовий розлад (ПТСР) становить 29% від усіх невралгічних захворювань, пов’язаних зі стресом, на які страждають українські захисники.
Ця цифра, за прогнозами, буде зростати.
Оксана Сухорукова назвала чотири основні етапи психологічної допомоги:
Очільниця Департаменту наголосила на важливості надання психологічної підтримки та допомоги нашим захисникам на всіх етапах служби.
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