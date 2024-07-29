ПТСР становить майже 30% від усіх невралгічних захворювань у військовослужбовців, — Міноборони

Посттравматичний стресовий розлад становить 29% від усіх невралгічних захворювань, пов’язаних зі стресом, на які страждають українські захисники.

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Кількість військовослужбовців з діагнозом «невралгічні захворювання, пов'язані зі стресом», поступово зростає. Про це повідомила очільниця Департаменту охорони здоров'я Міністерства оборони Оксана Сухорукова.

За її словами, посттравматичний стресовий розлад (ПТСР) становить 29% від усіх невралгічних захворювань, пов’язаних зі стресом, на які страждають українські захисники.

Ця цифра, за прогнозами, буде зростати.

Оксана Сухорукова назвала чотири основні етапи психологічної допомоги:

самодопомога або допомога за принципом «рівний-рівному»;

кризові інтервенції;

психологічні пункти розвитку на безпечній відстані від лінії фронту;

довготривала психологічна допомога.

Очільниця Департаменту наголосила на важливості надання психологічної підтримки та допомоги нашим захисникам на всіх етапах служби.

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