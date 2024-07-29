ПТСР составляет почти 30% всех невралгических заболеваний у военнослужащих, — Минобороны

Количество военнослужащих с диагнозом «невралгические заболевания, связанные со стрессом», постепенно растет. Об этом сообщила глава Департамента здравоохранения Министерства обороны Оксана Сухорукова.
По ее словам, посттравматическое стрессовое расстройство (ПТСР) составляет 29% от всех невралгических заболеваний, связанных со стрессом, которыми страдают украинские защитники.
Эта цифра, по прогнозам, будет расти.
Оксана Сухорукова назвала четыре основных этапа психологической помощи:
Руководитель Департамента отметила важность оказания психологической поддержки и помощи нашим защитникам на всех этапах службы.
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