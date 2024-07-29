ПТСР составляет почти 30% всех невралгических заболеваний у военнослужащих, — Минобороны

Посттравматическое стрессовое расстройство составляет 29% от всех невралгических заболеваний, связанных со стрессом, которыми страдают украинские защитники.

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Количество военнослужащих с диагнозом «невралгические заболевания, связанные со стрессом», постепенно растет. Об этом сообщила глава Департамента здравоохранения Министерства обороны Оксана Сухорукова.

По ее словам, посттравматическое стрессовое расстройство (ПТСР) составляет 29% от всех невралгических заболеваний, связанных со стрессом, которыми страдают украинские защитники.

Эта цифра, по прогнозам, будет расти.

Оксана Сухорукова назвала четыре основных этапа психологической помощи:

самопомощь или помощь по принципу «равный-равному»;

кризисные интервенции;

психологические пункты развития на безопасном расстоянии от фронта;

долгосрочная психологическая помощь.

Руководитель Департамента отметила важность оказания психологической поддержки и помощи нашим защитникам на всех этапах службы.

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