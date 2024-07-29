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«Отцовство» за $3500 для выезда за границу: разоблачили схему

10:55, 29 июля 2024
Организаторам преступной схемы и женщине, предоставившей разрешение на установление фиктивного отцовства, сообщено о подозрении.
«Отцовство» за $3500 для выезда за границу: разоблачили схему
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Правоохранители разоблачили группу лиц, на территории нескольких областей Украины, во время действия военного положения организовали схему, которая помогала военнообязанным мужчинам пересечь государственную границу Украины. Об этом сообщила Киевская городская прокуратура.

30-летняя жительница Одесской области и ее 30-летний мужчина подыскивали гражданок Украины, имеющих малолетних детей, которые за деньги, в судах подтверждали, что военнообязанный мужчина является отцом ребенка. Вместе с тем в свидетельстве о рождении со слов матери отцом был указан другой мужчина.

«Следовательно, мужчина, имея уже двух собственных детей, подавал иск в суд, в котором просил внести изменения в документы ребенка, к которому он не имеет никакого отношения, вписав его отцом. В дальнейшем это позволяло фиктивным «отцам», пригодным к военной службе, беспрепятственно уехать за пределы Украины как многодетным», - заявили в прокуратуре.

Установлено, что стать отцом по этой схеме стоило 3500 долларов США.

Организаторам преступной схемы и женщине, предоставившей разрешение на установление фиктивного отцовства, сообщено о подозрении.

Злоумышленникам грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 7 до 9 лет.

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