Суд взыскал с рф более полумиллиарда гривен убытков в пользу субъекта хозяйствования

Истцу был нанесен ущерб в результате вооруженной агрессии рф.

В Хозяйственный суд Тернопольской области обратился предприятие с иском в рфо взыскании имущественного вреда на сумму 503 355 844,62 грн.

Исковые требования обосновано тем, что в результате вооруженной агрессии рф против Украины и боевых действий на территории Тернопольской области было уничтожено имущество истца, чем причинен ему ущерб (убытки) в сумме 503 355 844,62 грн.

Учитывая фактические обстоятельства дела и нормы законодательства, суд пришел к выводу, что именно в результате боевых действий, вызванных вооруженной агрессией рф, истцу был нанесен ущерб. Исследовав все материалы дела, суд удовлетворил исковые требования в полном объеме.

С полным текстом решения суда от 27.06.2024 г. по делу № 921/199/24 можно ознакомиться по ссылке.

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