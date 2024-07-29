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$5 000 за оформление фиктивной справки об инвалидности: разоблачили врача и ее сожителя

14:48, 29 июля 2024
Врач и ее сожитель получили от гражданина неправомерную выгоду за содействие в оформлении гражданину ІІ группы инвалидности.
$5 000 за оформление фиктивной справки об инвалидности: разоблачили врача и ее сожителя
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Правоохранители сообщили о подозрении жителям г. Черкассы по факту получения неправомерной выгоды для себя за влияние на принятие решения лицом, уполномоченным на выполнение функций государства и обещания оказать влияние за предоставление такой выгоды, сопряженное с требованием такой выгоды, совершенное по предварительному сговору группы лиц.

Как сообщила Черкасская областная прокуратура, врач и ее сожитель, получили от гражданина неправомерную выгоду в размере 5000 долларов США за содействие в оформлении гражданину II группы инвалидности, что в свою очередь должно было быть основанием для избежания призыва во время мобилизации путем получения отсрочки от призыва в ряды ВСУ.

Подозреваемые задержаны при получении неправомерной выгоды. Им избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

Злоумышленникам грозит наказание в виде лишения свободы на срок от трех до восьми лет с конфискацией имущества.

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