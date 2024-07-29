Биткойн поднялся в цене после обещаний Трампа превратить США в «криптостолицу мира»

Биткойн достиг шестинедельного максимума 29 июля, подорожав на 2,6% и стоил 69 462 доллара.

Биткойн взлетел в цене после того, как кандидат в президенты Соединенных Штатов Дональд Трамп пообещал превратить США в «криптостолицу мира». Об этом сообщает Bloomberg.

Так, биткойн достиг шестинедельного максимума 29 июля, подорожав на 2,6% и стоил 69 462 доллара. Меньшие токены, такие как Ether, Solana и Dogecoin, тоже выросли.

Рост произошел после того, как Трамп пообещал сделать США «криптовалютной столицей планеты и биткойн-сверхдержавой», если он вернется в Белый дом после выборов в ноябре.

«Выступление Трампа на биткойн-западе в Нэшвилле закрепило криптовалюту «как ключевой инструмент предвыборной торговли», – отметил руководитель исследовательского отдела Pepperstone Group Крис Вестон.

Между тем, ожидается, что заседание Федеральной резервной системы США (ФРС), которое состоится на этой неделе, заложит основу для начала цикла снижения ставок – перспектива, поднявшая настроение на рынках, добавляет издание.

Цена биткойна сейчас примерно на $4 400 ниже рекордной отметки в почти $74 000, достигнутой в марте. В этом году приток средств в специализированные американские биржевые фонды способствовал росту курса токена.