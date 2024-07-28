Перед автомобилем полиции нарушил ПДД: в Киеве наказали водителя Mercedes-Benz, видео

В столице привлекли к ответственности нарушителя ПДД.

В Печерском районе Киева наказали водителя автомобиля Mercedes-Benz, который нарушил правила дорожного движения.

Как сообщила патрульная полиция Киева, инспекторы остановили автомобиль провели с водителем профилактическую беседу, относительно недопущения таких нарушений в будущем и вынесли на него постановление по ч. 2 ст. 122 (Нарушение правил расположения транспортных средств на проезжей части) КУоАП.

В полиции напомнили, если вы оказались в полосе, с которой движение в запланированном вами направлении запрещено, следует ехать в разрешенном направлении, не нарушая правила дорожного движения.

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