Компенсационная доплата: кто из пенсионеров может получить надбавку к выплатам

Компенсационная доплата к пенсии за возраст впервые устанавливается при достижении пенсионером 70 лет, последующее повышение в 75 и 80 лет.

В Украине некоторые пенсионеры могут получать компенсационную доплату за возраст. Есть условия, которые следует выполнить, иначе в доплате будет отказано. Об этом сообщает издание «На пенсии».

Компенсационная доплата к пенсии за возраст впервые устанавливается при достижении пенсионером 70 лет, последующее повышение в 75 и 80 лет.

Первое условие – достижение определенного возраста, с которого начинается начисление доплаты.

Второе условие – это размер пенсии. Он не должен превышать 10340, 35 гривен. Если пенсия у вас больше, то доплаты не будет.

Если пенсия, например, 10 200 гривен, то при достижении 80 лет вам насчитают не 560 гривен, а 140 гривен.

Итак, пенсионерам в возрасте 70 лет доплачивают до пенсии до 300 гривен, в возрасте 75 лет – до 456 гривен и в возрасте 80 лет – до 570 гривен.

Издание добавляет, что доплата суммируется, то есть, когда вам исполняется, например, 75 лет, к вашим 300 гривен просто добавляют 156 гривен, а не 456 до 300.

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