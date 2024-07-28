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Компенсаційна доплата: хто з пенсіонерів може отримати надбавку до виплат

23:30, 28 липня 2024
Компенсаційна доплата до пенсії за вік вперше встановлюється при досягненні пенсіонером віку 70 років, наступне підвищення у 75 і 80 років.
Компенсаційна доплата: хто з пенсіонерів може отримати надбавку до виплат
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В Україні деякі пенсіонери можуть отримувати компенсаційну доплату за вік. Є умови, які потрібно виконати, інакше у доплаті буде відмовлено. Про це повідомляє видання «На пенсії».

Компенсаційна доплата до пенсії за вік вперше встановлюється при досягненні пенсіонером віку 70 років, наступне підвищення у 75 і 80 років.

Перша умова – досягнення певного віку, з якого починається нарахування доплати.

Друга умова – це розмір пенсії. Він не повинен перевищувати 10 340, 35 гривень. Якщо пенсія у вас більша, то доплати не буде.

Якщо пенсія, наприклад, 10200 гривень, то при досягненні 80 років вам нарахують не 560 гривень, а 140 гривень.

Отже, пенсіонерам у віці 70 років доплачують до пенсії до 300 гривень, у віці 75 років – до 456 гривень та у віці 80 років – до 570 гривень.

Видання додає, що доплата підсумовується, тобто коли вам виповнюється, наприклад, 75 років, до ваших 300 гривень просто додають 156 гривень, а не 456 до 300.

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