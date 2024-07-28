Як безкоштовно отримати довідку про визначення оціночної вартості нерухомості

Особа має право звернутися до оцінювачів за послугою оцінки, якщо не погоджується з результатами автоматичного визначення оціночної вартості об’єкта нерухомості.

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Фонд державного майна України розповідає, що кожен громадянин може це зробити самостійно, адже у Фонді держмайна для цього працює сервіс автоматичної оцінки нерухомості.

Фізичні та юридичні особи можуть отримати таку електронну довідку, авторизувавшись на сайті за допомогою особистого електронного підпису або засобів інтегрованої системи електронної ідентифікації (ID.GOV.UA).

Технічні можливості Сервісу дозволяють визначити вартість 18 типів нерухомого майна при здійсненні операцій купівлі-продажу. Сформувавши документ, є можливість зберегти його та роздрукувати.

Така довідка буде чинна впродовж 30 календарних днів з дня її формування.

Також особа має право звернутися до оцінювачів за послугою оцінки, якщо не погоджується з результатами автоматичного визначення оціночної вартості об’єкта нерухомості. Така ж послуга вже буде платною.

Оцінювачем складається звіт про оцінку майна, який реєструється в Єдиній базі та чинний протягом 6 місяців з дати оцінки.

Всі суб’єкти оціночної діяльності (СОД) повинні зареєструватись та зареєструвати оцінювачів, що працюють в складі СОД або за трудовим договором, аби мати змогу реєструвати звіт про оцінку в Єдиній базі.

Зазначається, що реєстрація СОД повинна здійснюватися лише за електронною печаткою СОД, а не за особистим електронним підписом керівника.

Нотаріусам для того, щоб сформувати витяг з Єдиної бази або звіт про оцінку теж необхідна реєстрація, використовуючи особистий кваліфікований електронний підпис.

Сервіс автоматичної оцінки виконує функцію оперативної оцінки ринкової вартості об'єктів нерухомості, що робить процес оцінки ефективним та доступним для широкого кола користувачів.

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