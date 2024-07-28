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Как бесплатно получить справку об определении оценочной стоимости недвижимости

23:00, 28 июля 2024
Лицо имеет право обратиться к оценщикам за услугой оценки, если не согласен с результатами автоматического определения оценочной стоимости объекта недвижимости.
Как бесплатно получить справку об определении оценочной стоимости недвижимости
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Фонд государственного имущества Украины рассказывает, что каждый гражданин может сделать это самостоятельно, ведь в Фонде госимущества для этого работает сервис автоматической оценки недвижимости.

Физические и юридические лица могут получить такую ​​электронную справку, авторизовавшись на сайте посредством личной электронной подписи или средств интегрированной системы электронной идентификации (ID.GOV.UA).

Технические возможности Сервиса позволяют определить стоимость 18 типов недвижимого имущества при совершении сделок купли-продажи. Сформировав документ, можно сохранить его и распечатать.

Такая справка будет действовать в течение 30 календарных дней со дня ее формирования.

Также лицо имеет право обратиться к оценщикам за услугой оценки, если не согласна с результатами автоматического определения оценочной стоимости объекта недвижимости. Такая же услуга будет платной.

Оценщиком составляется отчет об оценке имущества, регистрируемый в Единой базе и действующий в течение 6 месяцев с даты оценки.

Все субъекты оценочной деятельности (СОД) должны зарегистрироваться и зарегистрировать оценщиков, работающих в составе СОД или по трудовому договору, чтобы регистрировать отчет об оценке в Единой базе.

Отмечается, что регистрация СОД должна производиться только по электронной печати СОД, а не по личной электронной подписи руководителя.

Нотариусам для того, чтобы сформировать выписку из Единой базы или отчет об оценке тоже необходима регистрация, используя личную квалифицированную электронную подпись.

Сервис автоматической оценки выполняет функцию оперативной оценки рыночной стоимости объектов недвижимости, что делает процесс оценки эффективным и доступным широкому кругу пользователей.

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