Без Думской площади, Пушкинской и переулка Ляпунова: в Одессе деколонизируют около сотни топонимов

В Одессе переименуют десятки улиц и площади.

В Одессе представили список объектов топонимии в населенных пунктах, названия которых содержат символику российской имперской политики или посвящены лицам или событиям, указанным в Законе Украины «Об осуждении и запрете пропаганды российской имперской политики в Украине и деколонизации топонимии», и подлежат переименованию. Список был опубликован в издании «Думская».

Список предлагает, чтобы Думская площадь в Одессе теперь называлась Биржова, проспект Гагарина — Леси Украинки, а бульвар Жванецкого — Военно-Морских сил.

Улица Пушкинская вернет былое название и станет Итальянской. Площадь Льва Толстого будет носить имя известного режиссера Киры Муратовой. Проспект Добровольского – Владимира Великого, а проспект Академика Глушко – Князя Ярослава Мудрого.

Улицу Паустовского назовут в честь 28-й бригады имени рыцарей Зимнего Похода. Улица контр-адмирала Лунина будет носить имя погибшего комбрига Рыцарей Виталия Гуляева, в честь которого ранее предлагали переименовать проспект Гагарина.

А переулок Ляпунова в центре города возле одесского Худмузея назовут именем Александра Ройтбурда, в честь которого просили переименовать площадь Льва Толстого.

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