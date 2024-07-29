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Без Думської площі, Пушкінської та провулка Ляпунова: в Одесі деколонізують близько сотні топонімів

20:22, 29 липня 2024
В Одесі перейменують десятки вулиць та площі.
Без Думської площі, Пушкінської та провулка Ляпунова: в Одесі деколонізують близько сотні топонімів
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В Одесі представили список об'єктів топонімії у населених пунктах, назви яких містять символіку російської імперської політики або присвячені особам чи подіям, зазначим у Законі України «Про засудження та заборону пропаганди російської імперської політики в Україні і деколонізацію топонімії», та підлягають перейменуванню. Список опублікували у виданні «Думська».

Перелік пропонує, щоб Думська площа в Одесі тепер називалася Біржова, проспект Гагаріна — Лесі Українки, а бульвар Жванецького — Військово-Морських сил.

Вулиця Пушкінська поверне колишню назву і стане Італійською. Площа Льва Толстого носитиме ім'я відомої режисерки Кіри Муратової. Проспект Добровольського — Володимира Великого, а проспект Академіка Глушка — Князя Ярослава Мудрого.

Вулицю Паустовського назвуть на честь 28-ї бригади імені лицарів Зимового Походу. Вулиця контр-адмірала Луніна носитиме ім'я полеглого комбрига Лицарів Віталія Гуляєва, на честь якого раніше пропонували перейменувати проспект Гагаріна.

А провулок Ляпунова в центрі міста біля одеського Худмузею назвуть ім'ям Олександра Ройтбурда, на честь якого просили перейменувати площу Льва Толстого.

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