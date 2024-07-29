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Миллионные хищения на закупке военного снаряжения: подозревают чиновников Одесского горсовета

20:31, 29 июля 2024
Подозреваемые закупили у предприятий тактическую одежду и бронеплиты вдвое дороже рыночной стоимости.
Миллионные хищения на закупке военного снаряжения: подозревают чиновников Одесского горсовета
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Правоохранители сообщили о подозрении руководителю одного из департаментов Одесского городского совета и его заместителю по факту злоупотребления служебным положением и внесении ложных сведений в официальные документы.

Как сообщила Одесская областная прокуратура, чиновники горсовета организовали схему хищения бюджетных средств, выделенных для реализации программы материально-технического обеспечения территориальной обороны и добровольческих формирований Одессы.

Во исполнение заявок воинских частей, подозреваемые закупили у предприятий тактическую одежду и бронеплиты вдвое дороже рыночной стоимости. Из местного бюджета было уплачено лишних 3,9 млн гривен.

По ходатайству прокурора должностным лицам избраны меры пресечения в виде заключения под стражу с альтернативой внесения залога.

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