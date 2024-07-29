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Мільйонні розкрадання на закупівлі військового спорядження: підозрюють посадовців Одеської міськради

20:31, 29 липня 2024
Підозрювані закупили у підприємств тактичний одяг та бронеплити вдвічі дорожче ринкової вартості.
Мільйонні розкрадання на закупівлі військового спорядження: підозрюють посадовців Одеської міськради
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Правоохоронці повідомили про підозру керівнику одного з департаментів Одеської міської ради та його заступнику за фактом зловживання службовим становищем та внесення неправдивих відомостей до офіційних документів.

Як повідомила Одеська обласна прокуратура, посадовці міськради організували схему розкрадання бюджетних коштів, виділених для реалізації програми матеріально-технічного забезпечення територіальної оборони та добровольчих формувань Одеси.

На виконання заявок військових частин, підозрювані закупили у підприємств тактичний одяг та бронеплити вдвічі дорожче ринкової вартості. З місцевого бюджету було сплачено зайвих 3,9 млн гривень.

За клопотанням прокурора посадовцям обрано запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення застави.

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