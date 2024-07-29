Мільйонні розкрадання на закупівлі військового спорядження: підозрюють посадовців Одеської міськради

Підозрювані закупили у підприємств тактичний одяг та бронеплити вдвічі дорожче ринкової вартості.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Правоохоронці повідомили про підозру керівнику одного з департаментів Одеської міської ради та його заступнику за фактом зловживання службовим становищем та внесення неправдивих відомостей до офіційних документів.

Як повідомила Одеська обласна прокуратура, посадовці міськради організували схему розкрадання бюджетних коштів, виділених для реалізації програми матеріально-технічного забезпечення територіальної оборони та добровольчих формувань Одеси.

На виконання заявок військових частин, підозрювані закупили у підприємств тактичний одяг та бронеплити вдвічі дорожче ринкової вартості. З місцевого бюджету було сплачено зайвих 3,9 млн гривень.

За клопотанням прокурора посадовцям обрано запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення застави.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.