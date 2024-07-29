Студента з Рівного відправили під варту за вимагання неіснуючого боргу, але адвокат оскаржив ухвалу: що вирішив апеляційний суд

21-річний підозрюваний разом зі спільниками, погрожуючи фізичним насильством, вимагав гроші у неповнолітнього.

21-річного жителя Рівного та його неповнолітніх спільників підозрюють у вимаганні грошей. Про це повідомляє Рівненський апеляційний суд.

До неповнолітніх підозрюваних місцевий суд застосував запобіжний захід у вигляді домашнього арешту, до повнолітнього студента — тримання під вартою строком на 60 діб.

Захисник підозрюваного, який перебуває в Слідчому ізоляторі, оскаржив ухвалу слідчого судді суду першої інстанції в апеляційному порядку, просив її скасувати та ухвалити нову — про застосування до підзахисного запобіжного заходу, не пов’язаного з триманням під вартою, та відправити його, як і двох інших підозрюваних у цьому кримінальному провадженні, під домашній арешт.

Проти задоволення апеляційної скарги захисника виступив прокурор, та зауважив, що до матеріалів справи долучені докази, у тому числі й протоколи за результатами проведення негласних слідчих (розшукових) дій, які підтверджують, що підозрюваний на початку травня за попередньою змовою групою осіб разом із двома неповнолітніми, усвідомлюючи протиправний та суспільно небезпечний характер своїх дій, переслідуючи корисливий мотив, перебуваючи у Рівному, безпідставно пред’явили неповнолітньому потерпілому вимогу передати їм 20 000 гривень неіснуючого боргу, погрожуючи застосувати до нього фізичне насильство в разі відмови передачі цієї суми.

Орган досудового розслідування встановив, що підозрювані не лише погрожували потерпілому фізичною розправою, а й застосували її. Вважаючи небезпеку реальною, потерпілий двічі передав вимагачам по 5 000 гривень, а під час передавання останньої частини неіснуючого боргу в розмірі 10 000 гривень, підозрюваних затримали правоохоронці.

Зважаючи на такі обставини, а також на той факт, що кримінальне правопорушення вчинено в умовах воєнного стану, Рівненський апеляційний суд у складі колегії суддів судової палати з розгляду кримінальних справ прийшов до висновку про законність та обґрунтованість ухвали слідчого судді суду попередньої інстанції про застосування до студента вищого навчального закладу найсуворішого запобіжного заходу, тому відхилив апеляційну скаргу захисника підозрюваного.

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