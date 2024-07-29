В Україні запускають онлайн-платформу для збору відгуків бізнесу про взаємодію з державою

Підприємці зможуть поставити оцінку послугам, які надає держава.

Скріншот із порталу

Міністерство економіки анонсувало запуск бета-версії платформи «Пульс» аби підтримувати зворотній зв’язок із бізнесом

Як зазначається, «Пульс» — це онлайн-платформа для збору відгуку від бізнесу про взаємодію з державою. «Пульс» є частиною політики «Зроблено в Україні», яку взимку ініціював Президент Володимир Зеленський.

На порталі кожен підприємець може поставити оцінку послугам, які надає держава. На етапі бета-тестування можна оцінити 22 держоргани, поступово їхню кількість обіцяють збільшувати.

Як це працюватиме:

Якщо бізнес не задоволений якістю послуг, або навпаки — задоволений, він залишає свій відгук на «Пульсі» (посилання на портал).

«Заявку візьмуть у роботу, щоб виправити проблему, а підприємець отримає відповідь щодо свого запиту в онлайн-кабінеті», - пишуть у Мінекономіки.

Як зазначається, відгук від бізнесу буде відцифрований а на його основі сформують так званий Entrepreneur Satisfaction Score (Індекс задоволеності підприємців).

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