У податковій пояснили, що не є базою нарахування ЄСВ сума підйомної допомоги, що виплачується у разі переїзду на нове місце служби військовослужбовцям, які проходять військову службу за контрактом, а також тим, хто перебуває на кадровій військовій службі.

Управління оподаткування фізичних осіб ГУ ДПС у Вінницькій області повідомляє, чи є базою нарахування ЄСВ сума підйомної допомоги, що виплачується при переїзді.

Платниками єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування (далі – єдиний внесок) є роботодавці, зокрема військові частини та органи, які виплачують грошове забезпечення, допомогу по тимчасовій непрацездатності, допомогу, надбавку або компенсацію відповідно до законодавства, – для осіб, зазначених у абзацах восьмому – тринадцятому п. 1 ч. 1 ст. 4 Закону №2464.

Єдиний внесок для платників, зазначених в абзаці сьомому п. 1 ч. 1 ст. 4 Закону №2464, нараховується на суму грошового забезпечення кожної застрахованої особи, оплати перших п’яти днів тимчасової непрацездатності, що здійснюється за рахунок коштів роботодавця, та допомоги по тимчасовій непрацездатності, допомоги у зв’язку з вагітністю та пологами; допомоги, надбавки або компенсації відповідно до законодавства.

До складу грошового забезпечення входять: посадовий оклад, оклад за військовим званням; щомісячні додаткові види грошового забезпечення (підвищення посадового окладу, надбавки, доплати, винагороди, які мають постійний характер, премія); одноразові додаткові види грошового забезпечення.

При переїзді військовослужбовців, які проходять військову службу за контрактом, а також тих, хто перебуває на кадровій військовій службі та військовій службі за призовом осіб офіцерського складу, на нове місце військової служби в інший населений пункт, у зв’язку з призначенням на військову посаду, зарахуванням до військового навчального закладу, термін навчання в якому становить не менше шести місяців, або у зв’язку з передислокацією військової частини: їм виплачується підйомна допомога в розмірі місячного грошового забезпечення на військовослужбовця і 50 відс. місячного грошового забезпечення на кожного члена сім’ї військовослужбовця, який переїжджає з ним на нове місце військової служби.

Складові грошового забезпечення військовослужбовців, осіб рядового і начальницького складу визначено Постановою КМУ від 30.08.2017 №704 «Про грошове забезпечення військовослужбовців, осіб рядового і начальницького складу та деяких інших осіб» (далі – Постанова №704). Перелік додаткових видів грошового забезпечення військовослужбовців визначений у додатку 15 до Постанови №704.

При цьому суми, виплачені відповідно до п. 1 ч. 3 ст. 9-1 Закону №2011, до зазначеного переліку видів грошового забезпечення не відносяться.

Отже, не є базою нарахування єдиного внеску сума підйомної допомоги, що виплачується у разі переїзду на нове місце служби військовослужбовцям, які проходять військову службу за контрактом, а також тим, хто перебуває на кадровій військовій службі.

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