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Является ли базой начисления ЕСВ сумма подъемной помощи, выплачиваемая при переезде

19:30, 29 июля 2024
В налоговой объяснили, что не является базой начисления ЕСВ сумма подъемной помощи, выплачиваемая в случае переезда на новое место службы военнослужащим, проходящим военную службу по контракту, а также находящимся на кадровой военной службе.
Является ли базой начисления ЕСВ сумма подъемной помощи, выплачиваемая при переезде
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Управление налогообложения физических лиц ГУ ГНС в Винницкой области сообщает, является ли базой начисления ЕСВ сумма выплачиваемой при переезде подъемной помощи.

Плательщиками единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование (далее – единый взнос) являются работодатели, в том числе воинские части и органы, выплачивающие денежное довольствие, пособие по временной нетрудоспособности, пособие, надбавку или компенсацию в соответствии с законодательством, – для лиц, указанных в абзацах восьмом – тринадцатом п. 1 ч. 1 ст. 4 Закона №2464.

Единый взнос для плательщиков, указанных в абзаце седьмом п. 1 ч. 1 ст. 4 Закона №2464, начисляется на сумму денежного обеспечения каждого застрахованного лица, оплаты первых пяти дней временной нетрудоспособности, осуществляемой за счет средств работодателя, и пособия по временной нетрудоспособности, пособия по беременности и родам; пособия, надбавки или компенсации в соответствии с законодательством.

В состав денежного довольствия входят: должностной оклад, оклад по воинскому званию; ежемесячные дополнительные виды денежного довольствия (повышение должностного оклада, надбавки, доплаты, вознаграждения, имеющие постоянный характер, премия); одноразовые дополнительные виды денежного довольствия.

При переезде военнослужащих, которые проходят военную службу по контракту, а также находящихся на кадровой военной службе и военной службе по призыву лиц офицерского состава, на новое место военной службы в другой населенный пункт, в связи с назначением на военную должность, зачислением в военное учебное заведение, срок обучения в котором составляет не менее шести месяцев, или в связи с передислокацией воинской части: им выплачивается подъемная помощь в размере месячного денежного довольствия на военнослужащего и 50 проц. месячного денежного довольствия на каждого члена семьи военнослужащего, который переезжает с ним на новое место военной службы.

Составляющие денежного довольствия военнослужащих, лиц рядового и начальствующего состава определены Постановлением КМУ от 30.08.2017 №704 «О денежном довольствии военнослужащих, лиц рядового и начальствующего состава и некоторых других лиц» (далее – Постановление №704). Перечень дополнительных видов денежного довольствия военнослужащих определен в приложении 15 к Постановлению №704.

При этом суммы, уплаченные в соответствии с п. 1 ч. 3 ст. 9-1 Закона №2011, к указанному перечню видов денежного довольствия не относятся.

Следовательно, не является базой начисления единого взноса сумма подъемной помощи, выплачиваемая в случае переезда на новое место службы военнослужащим, проходящим военную службу по контракту, а также находящимся на кадровой военной службе.

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