У водителя маршрутки в Киеве пытались утащить деньги, но помешали другие водители

Водители маршруток самостоятельно догнали беглеца и передали правоохранителям.

Следователи полиции сообщили киевлянину о подозрении в ограблении водителя маршрутки. Как сообщили в полиции Киева, мужчину остановили водители автобусов, которые ожидали выезда на маршрут, и передали его правоохранителям. За совершенное фигуранту грозит до 10 лет лишения свободы.

Как отмечается, информация о грабеже поступила в дежурную часть Дарницкого управления полиции. Заявитель сообщил, что возле станции метро «Бориспольская» задержан мужчина, который завладел деньгами у водителя маршрутного автобуса и пытался сбежать.

На месте происшествия следственно-оперативная группа задокументировала правонарушения и полицейские установили, что на конечной остановке общественного автотранспорта 24-летний местный житель, воспользовавшись тем, что водитель отвлекся, забрал из салона автобуса деньги, полученные за проезд, в сумме 1 700 гривен. Мужчина побежал через лес, водители маршруток догнали его и передали правоохранителям.

Мужчину задержали в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины. Следователи начали уголовное производство по ч. 4 ст. 186 Уголовного кодекса Украины – грабеж, совершенный в условиях военного положения и по согласованию окружной прокуратуры, сообщили фигуранту о подозрении. Санкция статьи предусматривает наказание – до 10 лет лишения свободы.

На время досудебного расследования Дарницкий районный суд избрал подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога, а полицейские проверяют мужчину на вероятную причастность к совершению других уголовных правонарушений на территории столицы.

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