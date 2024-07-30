Практика судов
  1. В Украине

У водителя маршрутки в Киеве пытались утащить деньги, но помешали другие водители

08:18, 30 июля 2024
Водители маршруток самостоятельно догнали беглеца и передали правоохранителям.
У водителя маршрутки в Киеве пытались утащить деньги, но помешали другие водители
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Следователи полиции сообщили киевлянину о подозрении в ограблении водителя маршрутки. Как сообщили в полиции Киева, мужчину остановили водители автобусов, которые ожидали выезда на маршрут, и передали его правоохранителям. За совершенное фигуранту грозит до 10 лет лишения свободы.

Как отмечается, информация о грабеже поступила в дежурную часть Дарницкого управления полиции. Заявитель сообщил, что возле станции метро «Бориспольская» задержан мужчина, который завладел деньгами у водителя маршрутного автобуса и пытался сбежать.

На месте происшествия следственно-оперативная группа задокументировала правонарушения и полицейские установили, что на конечной остановке общественного автотранспорта 24-летний местный житель, воспользовавшись тем, что водитель отвлекся, забрал из салона автобуса деньги, полученные за проезд, в сумме 1 700 гривен. Мужчина побежал через лес, водители маршруток догнали его и передали правоохранителям.

Мужчину задержали в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины. Следователи начали уголовное производство по ч. 4 ст. 186 Уголовного кодекса Украины – грабеж, совершенный в условиях военного положения и по согласованию окружной прокуратуры, сообщили фигуранту о подозрении. Санкция статьи предусматривает наказание – до 10 лет лишения свободы.

На время досудебного расследования Дарницкий районный суд избрал подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога, а полицейские проверяют мужчину на вероятную причастность к совершению других уголовных правонарушений на территории столицы.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Читайте также

Ответственности за нарушение правил военного учета не избежать – эфир на Право ТВ

Лента новостей

Блоги
Публикации
Пределы дискреции ВККС в конкурсной процедуре отбора на должность судьи не могут быть необъятны – позиция Верховного Суда

ВККС признала нарушением открытие кандидатом на сайте парламента решения КСУ во время экзамена в рамках отбора – Верховный Суд частично удовлетворил иск против ВККС.

Предпринимателей могут разделить на новые категории

Предпринимателей могут разделить на самозанятых, платформозанятых и семейные бизнесы.

В Минобороны затрудняются четко ответить, когда появится автоматическая отсрочка от мобилизации для лиц с инвалидностью, студентов и многодетных родителей

Граждане вынуждены ехать в ТЦК со свертками документов, чтобы попросить об отсрочке, которая по законодательству уже могла бы оформляться в автоматическом режиме путем взаимодействия между реестрами.

Список следственных судей ВАКС с 1 декабря и по 2026 год: решение собрания судей Антикоррупционного суда

Число следственных судей ВАКС в конце года составит 10, некоторые судьи добровольно переизбрались следственными судьями.

Спецпредставитель США по восстановлению Украины Пенни Прицкер уходит с поста

Пенни Прицкер ранее отмечала необходимость применения к Украине принципа «деньги в обмен на реформы».

Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
Ответственности за нарушение правил военного учета не избежать – эфир на Право ТВ
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Вікторія Павлічек
    Вікторія Павлічек
    суддя Сумського окружного адміністративного суду
  • Олександр Стародубцев
    Олександр Стародубцев
    заступник керівника апарату Національного агентства з питань запобігання корупції