У водія маршрутки у Києві намагалися поцупити гроші, але завадили інші водії

Водії маршруток самостійно наздогнали втікача та передали правоохоронцям.

Слідчі поліції повідомили киянину про підозру у пограбуванні водія маршрутки. Як повідомили у поліції Києва, чоловіка зупинили водії автобусів, які очікували виїзд на маршрут, та передали його правоохоронцям. За скоєне фігуранту загрожує до 10 років позбавлення волі.

Як зазначається, інформація про грабіж надійшла до чергової частини Дарницького управління поліції. Заявник повідомив, що біля станції метро «Бориспільська» затримано чоловіка, який заволодів грошима у водія маршрутного автобуса та намагався втекти.

На місці події слідчо-оперативна група задокументувала правопорушення та поліцейські встановили, що на кінцевій зупинці громадського автотранспорту 24-річний місцевий мешканець, скориставшись тим, що водій відволікся, забрав з салону автобуса гроші, отримані за проїзд, в сумі 1 700 гривень. Чоловік побіг через ліс, водії маршруток наздогнали його та передали правоохоронцям.

Чоловіка затримали у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Слідчі розпочали кримінальне провадження ч. 4 ст. 186 Кримінального кодексу України – грабіж, вчинений в умовах воєнного стану та за погодженням окружної прокуратури повідомили фігурантові про підозру. Санкція статті передбачає покарання – до 10 років позбавлення волі.

На час досудового розслідування Дарницький районний суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави, а поліцейські перевіряють чоловіка на ймовірну причетність до вчинення інших кримінальних правопорушень на території столиці.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.