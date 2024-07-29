В Украине запускают онлайн-платформу для сбора отзывов бизнеса о взаимодействии с государством

Предприниматели смогут поставить оценку услугам, которые предоставляет государство.

Скриншот с портала

Министерство экономики анонсировало запуск бета-версии платформы «Пульс», чтобы поддерживать обратную связь с бизнесом

Как отмечается, «Пульс» – это онлайн платформа для сбора отклика от бизнеса о взаимодействии с государством. «Пульс» является частью политики «Сделано в Украине», которую зимой инициировал Президент Владимир Зеленский.

На портале каждый предприниматель может поставить оценку услугам, которые предоставляет государство. На этапе бета-тестирования можно оценить 22 госоргана, постепенно их количество обещают увеличивать.

Как это будет работать:

Если бизнес не удовлетворен качеством услуг, или наоборот удовлетворен, он оставляет свой отзыв на «Пульсе» (ссылка на портал).

«Заявку примут в работу, чтобы исправить проблему, а предприниматель получит ответ на свой запрос в онлайн-кабинете», - пишут в Минэкономики.

Как отмечается, отзыв от бизнеса будет отцифрован, а на его основе сформируют так называемый Entrepreneur Satisfaction Score (Индекс удовлетворенности предпринимателей).

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