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Студента из Ровно отправили под стражу за вымогательство несуществующего долга, но адвокат обжаловал решение: что решил апелляционный суд

20:06, 29 июля 2024
21-летний подозреваемый вместе с сообщниками, угрожая физическим насилием, требовал деньги у несовершеннолетнего.
Студента из Ровно отправили под стражу за вымогательство несуществующего долга, но адвокат обжаловал решение: что решил апелляционный суд
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21-летний житель Ровно и его несовершеннолетние сообщники подозреваются в вымогательстве денег. Об этом сообщает Ровенский апелляционный суд.

К несовершеннолетним подозреваемым местный суд применил меру пресечения в виде домашнего ареста, к совершеннолетнему студенту — содержание под стражей сроком на 60 суток.

Защитник подозреваемого, находящегося в Следственном изоляторе, обжаловал постановление следственного судьи первой инстанции в апелляционном порядке, с просьбой его отменить и принять новое — о применении к подзащитному меры пресечения, не связанной с содержанием под стражей, и отправить его, как и двоих других подозреваемых в этом уголовном производстве, под домашний арест.

Против удовлетворения апелляционной жалобы защитника выступил прокурор, и заметил, что к материалам дела приобщены доказательства, в том числе и протоколы по результатам проведения негласных следственных (розыскных) действий, подтверждающих, что подозреваемый в начале мая по предварительному сговору группой лиц вместе с двумя несовершеннолетними , осознавая противоправный и общественно опасный характер своих действий, преследуя корыстный мотив, находясь в Ровно, безосновательно предъявили несовершеннолетнему потерпевшему требование передать им 20 000 гривен несуществующего долга, угрожая применить к нему физическое насилие в случае отказа в передаче этой суммы.

Орган досудебного расследования установил, что подозреваемые не только угрожали потерпевшему физической расправой, но и применили ее. Считая опасность реальной, потерпевший дважды передал вымогателям по 5 000 гривен, а во время передачи последней части несуществующего долга в размере 10 000 гривен подозреваемых задержали правоохранители.

Учитывая такие обстоятельства, а также тот факт, что уголовное правонарушение совершено в условиях военного положения, Ровенский апелляционный суд в составе коллегии судей судебной палаты по рассмотрению уголовных дел пришел к выводу о законности и обоснованности определения следственного судьи суда первой инстанции о применении к студенту высшего учебного заведения строжайшей меры пресечения, поэтому отклонил апелляционную жалобу защитника подозреваемого.

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