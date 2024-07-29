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Схема на сотни миллионов гривен: разоблачили нелегальное производство жидкостей для электронных сигарет

23:12, 29 июля 2024
Полный цикл массового производства контрафактной продукции дельцы наладили в специально оборудованных цехах на промышленном оборудовании.
Схема на сотни миллионов гривен: разоблачили нелегальное производство жидкостей для электронных сигарет
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В Киевской области разоблачили масштабную схему нелегального производства жидкостей для электронных сигарет. Общая рыночная стоимость изъятой из незаконного оборота подакцизной продукции составляет около 365 млн грн. Об этом сообщило Бюро экономической безопасности Украины.

Следствием установлено, что группа лиц организовала в Киеве и Киевской области подпольное производство жидкостей, используемых в электронных сигаретах. Полный цикл массового производства контрафактной продукции был налажен в специально оборудованных цехах на промышленном оборудовании.

Производители предлагали широкий ассортимент товара для заправки вейпов. Для жидкостей использовали четыре основных компонента: никотин, пропиленгликоль, глицерин, ароматизаторы. Продукцию фасовали в пластиковые ПЭТ флаконы. Готовый товар распространялся на всей территории Украины.

Детективы БЭБ и сотрудники Киберполиции провели обыски на подпольном производстве, складских и офисных помещениях. Из незаконного оборота изъято 1,8 млн. единиц жидкости для электронных сигарет, более 15 тыс. одноразовых электронных устройств, почти 15 тыс. литров химического сырья, оборудования и фурнитуры для производства. Кроме того, изъято более 6 млн. грн. в эквиваленте и 6 транспортных средств.

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