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Искусственный интеллект в iPhone: когда заработает первая нейросеть Apple

13:38, 29 июля 2024
Apple откладывает релиз Apple Intelligence, чтобы сосредоточиться на исправлении ошибок.
Искусственный интеллект в iPhone: когда заработает первая нейросеть Apple
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Компания Apple не успевает завершить работу над Apple Intelligence до выхода iPhone 16 в сентябре. Об этом сообщает Bloomberg.

Так, Apple начнет распространять функции искусственного интеллекта в октябре 2024 года через несколько недель после выпуска iOS 18 и iPadOS 18.

Сообщается, что причиной задержки выхода стали сомнения в стабильности работы ИИ – разработчикам понадобилось больше времени на исправление ошибок и улучшение стабильности алгоритма. Бета-тестеры получат доступ к предрелизным версиям iOS 18.1 и iPadOS 18.1 в ближайшие недели.

Компания планирует внедрять свой искусственный интеллект поэтапно: вместе с iOS 18.1 англоязычные пользователи получат самые базовые фишки, а большой апгрейд для Siri вместе с интеграцией ChatGPT станут доступны только весной 2025 года.

При этом это будет не единственное ограничение Apple Intelligence: для доступа к ИИ-функциям потребуется iPhone 15 Pro и поновее.

На презентации в июне представители Apple заявили, что новая нейросеть будет бесплатной для пользователей.

Однако долгосрочный план Apple состоит в том, чтобы запустить подписку, схожую с iCloud+, за которую придется платить ежемесячно. В будущем его придется оформить всем, чтобы полноценно пользоваться всеми функциями операционной системы.

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