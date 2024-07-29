Штучний інтелект в iPhone: коли запрацює перша нейромережа Apple

Apple відкладає реліз Apple Intelligence, щоб зосередитися на виправленні помилок.

Компанія Apple не встигає закінчити роботу над Apple Intelligence до виходу iPhone 16 у вересні. Про це повідомляє Bloomberg.

Так, Apple почне розповсюджувати функції штучного інтелекту у жовтні 2024 року, через кілька тижнів після випуску iOS 18 та iPadOS 18.

Повідомляється, що причиною затримки виходу стали сумніви в стабільності роботи ШІ – розробникам знадобилося більше часу на виправлення помилок і поліпшення стабільності алгоритму. Бета-тестери отримають доступ до передрелізних версій iOS 18.1 і iPadOS 18.1 найближчими тижнями.

Компанія планує впроваджувати власний штучний інтелект поетапно: разом з iOS 18.1 англомовні користувачі отримають найбазовіші фішки, а великий апгрейд для Siri разом з інтеграцією ChatGPT стануть доступні лише навесні 2025 року.

При цьому, це буде не єдине обмеження Apple Intelligence: для доступу до ШІ-функцій буде потрібен iPhone 15 Pro і новіше.

На презентації в червні представники Apple заявили, що нова нейромережа буде безкоштовною для користувачів.

Однак довгостроковий план Apple полягає в тому, щоб запустити підписку, схожу з iCloud+, за яку доведеться платити щомісяця. В майбутньому її доведеться оформити всім, щоб повноцінно користуватися всіма функціями операційної системи.

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