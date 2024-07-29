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Схема на сотні мільйонів гривень: викрили нелегальне виробництво рідин для електронних сигарет

23:12, 29 липня 2024
Повний цикл масового виробництва контрафактної продукції ділки налагодили в спеціально обладнаних цехах на промисловому устаткуванні.
Схема на сотні мільйонів гривень: викрили нелегальне виробництво рідин для електронних сигарет
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На Київщині викрили масштабну схему нелегального виробництва рідин для електронних сигарет. Загальна ринкова вартість вилученої із незаконного обігу підакцизної продукції становить майже 365 млн грн. Про це повідомило Бюро економічної безпеки України.

Слідством встановлено, що група осіб організувала у Києві та Київській області підпільне виготовлення рідин, що використовуються в електронних сигаретах. Повний цикл масового виробництва контрафактної продукції налагодили в спеціально обладнаних цехах на промисловому устаткуванні.

Виробники пропонували широкий асортимент товару для заправки вейпів. Для рідин використовували чотири основні компоненти: нікотин, пропіленгліколь, гліцерин, ароматизатори. Продукцію фасували у пластикові ПЕТ флакони. Готовий товар розповсюджувався по всій території України.

Детективи БЕБ та співробітники Кіберполіції провели обшуки на підпільному виробництві, складських та офісних приміщеннях. З незаконного обігу вилучено 1,8 млн одиниць рідини для електронних сигарет, понад 15 тис. одноразових електронних пристроїв, майже 15 тис. літрів хімічної сировини, обладнання та фурнітуру для виробництва. Крім того, вилучено понад 6 млн грн в еквіваленті та 6 транспортних засобів.

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