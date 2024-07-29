Практика судов
  1. В Украине

Сдача в аренду части недвижимости: как быть с уплатой налога

21:16, 29 июля 2024
Исключение из перечня объектов налогообложения со льготами по неуплате касается зданий и сооружений, а не их частей.
Сдача в аренду части недвижимости: как быть с уплатой налога
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В соответствии с пп. 266.1.1 НКУ плательщиками налога на недвижимое имущество, отличное от земельного участка, являются физические и юридические лица, в том числе нерезиденты, являющиеся владельцами объектов жилой и/или нежилой недвижимости. Об этом напомнила Государственная налоговая служба Украины.

В соответствии с пп. ж пп. 266.2.2 НКУ не является объектом налогообложения Налогом здания, сооружения сельскохозяйственных товаропроизводителей (юридических и физических лиц), отнесенных к классу «Нежилые сельскохозяйственные здания» (код 1271) деятельности субъектов хозяйствования и не сдаются их владельцами в аренду, лизинг, ссуду.

Положениями пп. 14.1.235 НКУ определено, что сельскохозяйственным товаропроизводителем является юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы или физическое лицо – предприниматель, занимающийся производством сельскохозяйственной продукции и/или разведением, выращиванием и выловом рыбы во внутренних водоемах (озерах, прудах и водохранилищах) и его переработкой на собственных или арендованных мощностях, в том числе собственно производимого сырья на давальческих условиях, и осуществляет операции по его поставке.

Сельскохозяйственная продукция (сельскохозяйственные товары) – продукция/товары, подпадающие под определение групп 1 – 24 УКТ ВЭД, если при этом такие товары (продукция) выращиваются, откармливаются, вылавливаются, собираются, производятся, производятся, перерабатываются непосредственно производителем этих товаров (продукции) , а также продукты обработки и переработки этих товаров (продукции), если они были приобретены или произведены на собственных или арендованных мощностях (площадях) для продажи, переработки или внутрихозяйственного потребления (пп. 14.1.234 НКУ).

Следовательно, для права применения указанной нормы НКУ плательщик Налога должен одновременно отвечать следующим условиям:

  • должно быть сельскохозяйственным товаропроизводителем;
  • должно быть владельцем зданий и сооружений, отнесенных к классу «Нежилые сельскохозяйственные здания» (код 1271) Классификатора зданий и сооружений НК 018:2023, утвержденного приказом Минэкономики от 16.05.2023 №3573;
  • здания и сооружения должны использоваться по назначению в хозяйственной деятельности плательщика именно в качестве сельскохозяйственного товаропроизводителя;
  • здания и сооружения не сдаются в аренду, лизинг, ссуду.

Практика администрирования Налога свидетельствует о необходимости предоставления разъяснений ввиду некоторых обстоятельств, возникающих у плательщиков Налога.

  1. В 2023 году предприятие было сельскохозяйственным товаропроизводителем и подпадало под действие пп. ж пп. 266.2.2 НКУ, однако с 2024 года приостановило деятельность по выращиванию сельскохозяйственных культур, но у предприятия остались в собственности все объекты недвижимости, которые использовались для осуществления деятельности как сельскохозяйственного товаропроизводителя.

Учитывая положения пп. 14.1.235 НКУ, осуществление сельскохозяйственным товаропроизводителем хозяйственной деятельности, в частности, операций по поставке, производству и переработке сельскохозяйственной продукции, является одним из обязательных условий при применении для объектов положений пп. ж пп. 266.2.2 НКУ.

Если предприятие приостановило деятельность по выращиванию сельскохозяйственных культур, то в таком случае у предприятия нет оснований для применения пп. ж пп. 266.2.2 НКУ.

  1. Предприятие имеет в собственности элеваторный комплекс, который планируется использовать для предоставления услуг складского хранения сторонним организациям.

Согласно Классификатору сельскохозяйственные силосы и складские здания, используемые для сельского хозяйства, относятся к коду 1271 "Нежилые сельскохозяйственные здания".

В то же время при использовании предприятием элеватора для предоставления услуг складского хранения посторонним организациям на элеватор не распространяется действие пп. ж пп. 266.2.2 НКУ, поскольку в таком случае элеватор не используется по назначению в сельскохозяйственной деятельности самого предприятия в понимании пп. 14.1.235 НКУ.

  1. Предприятие является сельскохозяйственным производителем, имеет в собственности объекты недвижимости, отнесенные к классу 1271 "Нежилые сельскохозяйственные здания" Классификатора. При этом часть объектов недвижимости предоставляется в аренду. Возникает вопрос, вправе ли предприятие применять пп. ж пп. 266.2.2 НКУ относительно площадей объектов недвижимости, которые не предоставлялись в аренду.

Предоставление объектов недвижимости в аренду, лизинг, ссуду лишает Общество права при определении налогового обязательства из Налога применять пп. ж пп. 266.2.2 НКУ.

Исключение из перечня объектов налогообложения, предусмотренное пп. ж пп. 266.2.2 НКУ касается зданий и сооружений, а не их частей. Поэтому, если в аренду предприятием предоставляется часть площадей объектов, то лишение права на пользование указанной нормой касается всей площади зданий и сооружений, часть которых предоставляется в аренду.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Читайте также

Ответственности за нарушение правил военного учета не избежать – эфир на Право ТВ

Лента новостей

Блоги
Публикации
Список следственных судей ВАКС с 1 декабря и по 2026 год: решение собрания судей Антикоррупционного суда

Число следственных судей ВАКС в конце года составит 10, некоторые судьи добровольно переизбрались следственными судьями.

Спецпредставитель США по восстановлению Украины Пенни Прицкер уходит с поста

Пенни Прицкер ранее отмечала необходимость применения к Украине принципа «деньги в обмен на реформы».

«Поскольку есть тенденция к уменьшению количества и качества человеческого мобилизационного ресурса» – в Минобороны объяснили, почему против полного запрета на мобилизацию до 25 лет

При существующей тенденции уменьшения количества и качества человеческого мобилизационного ресурса в условиях длительной вооруженной агрессии принятие законопроекта поставит под угрозу выполнение мер по доукомплектованию Вооруженных Сил, считает Минобороны.

ВАКС и Высший совет правосудия до сих пор не имеют ни денег, ни помещений для размещения дополнительных судей и дисциплинарных инспекторов

Отсутствие судейского вознаграждения для новых судей Антикоррупционного суда, помещений для ВАКС и Службы дисциплинарных инспекторов ставят под сомнение целесообразность проведения уже объявленных конкурсов.

Джо Байден предложит реформу Верховного Суда США после решения по Дональду Трампу, потому что оно «подрывает доверие общественности»

Президент Джо Байден намерен предложить конституционные поправки в отношении Верховного Суда США из-за его решения по делу об иммунитете Дональда Трампа от федерального преследования – Politico.

Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
Ответственности за нарушение правил военного учета не избежать – эфир на Право ТВ
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Наталія Теремецька
    Наталія Теремецька
    суддя Славутицького міського суду Київської області
  • Владлена Усата
    Владлена Усата
    суддя Господарського суду Харківської області