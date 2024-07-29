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Избрали главу Житомирского апелляционного суда

14:31, 29 июля 2024
Суд возглавил Юрий Жизневский.
Избрали главу Житомирского апелляционного суда
Источник: Житомир.info
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В Житомирском апелляционном суде состоялось общее собрание судей. После рассмотрения вопросов повестки дня было принято несколько решений, сообщает пресс-служба суда.
Речь идет о следующих решениях:

1) после проведения процедуры тайного голосования и по его результатам делегатом на XХ очередной съезд судей Украины избран Роман Борисюк, судья судебной палаты по рассмотрению гражданских дел.

2) Уволена с административной должности председателя суда Светлана Киянова по ее заявлению.

3) Согласно требованиям действующего законодательства, путем тайного голосования, на должность председателя Житомирского апелляционного суда избран судья судебной палаты по рассмотрению уголовных дел Юрий Жизневский.

4) В соответствии с требованиями статьи 26 Закона Украины «О судоустройстве и статусе судей» секретарем судебной палаты по рассмотрению уголовных дел избрана судья этой палаты Светлана Киянова.

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