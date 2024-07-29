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Обрали голову Житомирського апеляційного суду

14:31, 29 липня 2024
Суд очолив Юрій Жизнєвський.
Обрали голову Житомирського апеляційного суду
Джерело фото: Житомир.info
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У Житомирському апеляційному суді відбулися загальні збори суддів. Після розгляду питань порядку денного було ухвалено кілька рішень, повідомляє пресслужба суду. 

Йдеться про наступні рішення:

1) після проведення процедури таємного голосування та за його результатами  делегатом на XХ черговий з’їзд суддів України обрано Романа Борисюка, суддю судової палати з розгляду цивільних справ.

2) Звільнено з адміністративної посади голови суду Світлану Кіянову  за її заявою.

3) Згідно з вимогами чинного законодавства, шляхом таємного голосування, на посаду голови Житомирського апеляційного суду обрано суддю судової палати з розгляду кримінальних справ Юрія Жизнєвського.

4) Відповідно до вимог статті 26 Закону України «Про судоустрій і статус суддів» секретарем судової палати з розгляду кримінальних справ обрано суддю цієї палати Світлану Кіянову.

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