Оклади від 29 до 37 тис грн: у ВАКС повідомили про наявність низки вакантних посад

У Вищому антикорупційному суді відкрилися п’ять вакансій. Про це повідомив керівник апарату суду Богдан Крикливенко.
Серед них:
«Запрошую бажаючих надсилати резюме на адресу електронної пошти: [email protected], у темі вашого листа прошу вказувати назву вакансії на яку Ви претендуєте.
Ваші резюме очікуємо до 9 серпня 2024 року.
Після вивчення резюме повідомлення про запрошення на співбесіду будуть надіслані відібраним учасникам», - повідомив Богдан Крикливенко.
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