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Оклади від 29 до 37 тис грн: у ВАКС повідомили про наявність низки вакантних посад

12:07, 29 липня 2024
У ВАКС шукають провідного та головних спеціалістів.
Оклади від 29 до 37 тис грн: у ВАКС повідомили про наявність низки вакантних посад
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У Вищому антикорупційному суді відкрилися п’ять вакансій. Про це повідомив керівник апарату суду Богдан Крикливенко.

Серед них:

  1. головний спеціаліст в Управління документообігу та організаційного забезпечення (канцелярія суду) (посадовий оклад 37 939 грн.);
  2. провідний спеціаліст в Управління документообігу та організаційного забезпечення (канцелярія суду) (посадовий оклад 29 184 грн.);
  3. головний спеціаліст з питань міжнародного співробітництва (посадовий оклад 37 939 грн.);
  4. головний спеціалісті відділу судової статистики, аналітичної роботи та узагальнення судової практики (посадовий оклад 37 939 грн.);
  5. головний спеціаліст Управління ІТ та захисту інформації (посадовий оклад 37 939 грн.).

«Запрошую бажаючих надсилати резюме на адресу електронної пошти: [email protected], у темі вашого листа прошу вказувати назву вакансії на яку Ви претендуєте.

Ваші резюме очікуємо до 9 серпня 2024 року.

Після вивчення резюме повідомлення про запрошення на співбесіду будуть надіслані відібраним учасникам», - повідомив Богдан Крикливенко.

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