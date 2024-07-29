Довідку про несудимість можна буде отримати з електронним апостилем, але не раніше червня 2025 року

Кабмін прийняв новий порядок ведення Електронного реєстру апостилів, але запрацює він у червні 2025 року.

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Кабмін постановою від 25 липня №853 затвердив новий порядок ведення Електронного реєстру апостилів. Втім, він набере чинності лише у червні 2025 року.

Порядок визначає процедуру функціонування Електронного реєстру апостилів та наповнення його відомостями про проставлення спеціальної відмітки «Apostille» (Convention de la Haye du 5 octobre 1961)» на офіційних документах, які були складені на території України, яким відповідно до статті 5 Конвенції, що скасовує вимогу легалізації іноземних офіційних документів, засвідчуються справжність підпису, в якій якості виступала особа, що підписала документ та автентичність відбитка печатки або штампа, яким скріплений документ.

Дія цього Порядку поширюється на центральні органи виконавчої влади, визначені пунктом 1 постанови КМУ від 18 січня 2003 р. № 61 «Про надання повноважень на проставлення апостиля, передбаченого Конвенцією, що скасовує вимогу легалізації іноземних офіційних документів», що відповідно до законодавства проставляють апостилі з використанням Реєстру.

Зокрема це Міністерство внутрішніх справ – на документах, що видаються МВС та його територіальними органами з надання сервісних послуг, Міносвіти, Міністерство юстиції – на документах, що видаються органами юстиції, судами, державними архівними установами, а також на документах, що оформляються нотаріусами України, Державна міграційна служба - на документах, що видаються ДМС, її територіальними органами та територіальними підрозділами, що стосуються сфери міграції (імміграції та еміграції), Державна податкова служба, МЗС.

Електронний реєстр апостилів — державна інформаційно-комунікаційна система, що забезпечує збирання, накопичення, захист, облік, відображення, оброблення відомостей про проставлені апостилі, зразки підписів посадових осіб та відбитків печаток компетентних органів, зразки підписів посадових осіб чи інших уповноважених законом осіб, від яких виходять чи можуть виходити офіційні документи, а також зразки відбитків печаток та/або штампів, які проставляються або можуть бути проставлені на відповідних документах, а також відомостей про кваліфіковані сертифікати відкритих ключів та надання відомостей про проставлені апостилі.

Власником Реєстру є держава в особі Мін’юсту. Держателем Реєстру є Мін’юст.

Адміністратором Реєстру є державне підприємство, що належить до сфери управління Мін’юсту.

Апостиль, що проставляється з використанням програмних засобів Реєстру, є електронним документом, створеним за зразком, встановленим Конвенцією, що скасовує вимогу легалізації іноземних офіційних документів, та оформленим відповідно до вимог законодавства у сфері електронних документів та електронного документообігу, а також у сферах електронної ідентифікації та електронних довірчих послуг.

Візуальна форма апостиля на папері відображає дані, що містяться в електронному апостилі, а також відомості (реквізити) кваліфікованого електронного підпису посадової особи компетентного органу, яка проставила апостиль, та кваліфікованої електронної печатки компетентного органу.

Раніше «Судово-юридична газета» писала про проблеми, з якими стикаються через відсутність цифровізації апостиля українські громадяни, зокрема, жінки з дітьми, які виїхали за кордон і працевлаштовуються там. Так, довідку про несудимість можна отримати в електронному вигляді, але для проставлення апостилю треба чекати майже місяць.

Нижче наводимо текст порядку.

Автор: Наталя Мамченко

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