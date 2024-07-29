Справку о несудимости можно будет получить с электронным апостилем, но не раньше июня 2025 года

Кабмин принял новый порядок ведения Электронного реестра апостилей, но он заработает в июне 2025 года.

Источник фото: visaguide.world

Кабмин постановлением от 25 июля №853 утвердил новый порядок ведения Электронного реестра апостилей. Впрочем, он вступит в силу только в июне 2025 года.

Порядок определяет процедуру функционирования Электронного реестра апостилей и наполнение его сведениями о проставлении специальной отметки «Apostille» (Convention de la Haye du 5 octobre 1961)» на официальных документах, составленных на территории Украины, которым в соответствии со статьей 5 Конвенции, отменяющей требование легализации иностранных официальных документов, удостоверяются подлинность подписи, в которой в качестве выступало лицо, подписавшее документ и подлинность оттиска печати или штампа, которым скреплен документ.

Действие этого Порядка распространяется на центральные органы исполнительной власти, определенные пунктом 1 постановления КМУ от 18 января 2003 г. № 61 «О предоставлении полномочий на проставление апостиля, предусмотренного Конвенцией, отменяющего требование легализации иностранных официальных документов», согласно законодательству проставляющих апостили использованием Реестра.

В частности, это Министерство внутренних дел – на документах, выдаваемых МВД и его территориальными органами по предоставлению сервисных услуг, Минобразования, Министерство юстиции – на документах, выдаваемых органами юстиции, судами, государственными архивными учреждениями, а также на документах, оформляемых нотариусами Украины, Государственная миграционная служба - на документах, выдаваемых ГМС, ее территориальными органами и территориальными подразделениями, относящимися к сфере миграции (иммиграции и эмиграции), Государственная налоговая служба, МИД.

Электронный реестр апостилей — государственная информационно-коммуникационная система, обеспечивающая сбор, накопление, защиту, учет, отображение, обработку сведений о проставленных апостилях, образцах подписей должностных лиц и отпечатков печатей компетентных органов, образцы подписей должностных лиц или других уполномоченных законом лиц, от которых получаются или могут выходить официальные документы, а также образцы отпечатков печатей и/или штампов, которые проставляются или могут быть проставлены на соответствующих документах, а также сведения о квалифицированных сертификатах открытых ключей и предоставлении сведений о проставленных апостилях.

Владельцем Реестра является государство в лице Минюста. Держателем Реестра является Минюст.

Администратором Реестра является государственное предприятие, относящееся к сфере управления Минюста.

Апостиль, проставляемый с использованием программных средств Реестра, является электронным документом, созданным по образцу, установленному Конвенцией, отменяющей требование легализации иностранных официальных документов, и оформленным в соответствии с требованиями законодательства в сфере электронных документов и электронного документооборота, а также в сферах электронной идентификации и электронные доверительные услуги.

Визуальная форма апостиля на бумаге отражает данные, содержащиеся в электронном апостиле, а также сведения (реквизиты) квалифицированной электронной подписи должностного лица компетентного органа, проставившего апостиль, и квалифицированной электронной печати компетентного органа.

Ранее «Судебно-юридическая газета» писала о проблемах, с которыми сталкиваются из-за отсутствия цифровизации апостиля украинские граждане, в частности, женщины с детьми, выехавшие за границу и трудоустраивающиеся там. Так, справку о несудимости можно получить в электронном виде, но для проставления апостиля нужно ждать почти месяц.

Ниже приводим текст порядка.

Автор: Наталя Мамченко

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.