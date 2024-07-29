Оклады от 29 до 37 тыс. грн: в ВАКС сообщили о наличии ряда вакантных должностей

В ВАКС ищут ведущего и главных специалистов.

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В Высшем антикоррупционном суде открылось пять вакансий. Об этом сообщил руководитель аппарата суда Богдан Крикливенко.

Среди них:

главный специалист в Управлении документооборота и организационного обеспечения (канцелярия суда) (должностной оклад 37 939 грн.); ведущий специалист в Управлении документооборота и организационного обеспечения (канцелярия суда) (должностной оклад 29 184 грн.); главный специалист по вопросам международного сотрудничества (должностной оклад 37 939 грн.); главный специалист отдела судебной статистики, аналитической работы и обобщения судебной практики (должностной оклад 37 939 грн.); главный специалист Управления ИТ и защиты информации (должностной оклад 37 939 грн.).

«Приглашаю желающих отправлять резюме на адрес электронной почты: [email protected], в теме вашего письма прошу указывать название вакансии, на которую Вы претендуете.

Ваши резюме ждем до 9 августа 2024 года.

После изучения резюме сообщения о приглашении на собеседование будут отправлены отобранным участникам», – сообщил Богдан Крикливенко.

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