Оклады от 29 до 37 тыс. грн: в ВАКС сообщили о наличии ряда вакантных должностей

В Высшем антикоррупционном суде открылось пять вакансий. Об этом сообщил руководитель аппарата суда Богдан Крикливенко.
Среди них:
«Приглашаю желающих отправлять резюме на адрес электронной почты: [email protected], в теме вашего письма прошу указывать название вакансии, на которую Вы претендуете.
Ваши резюме ждем до 9 августа 2024 года.
После изучения резюме сообщения о приглашении на собеседование будут отправлены отобранным участникам», – сообщил Богдан Крикливенко.
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