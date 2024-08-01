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Начался прием заявлений на магистратуру в Украине: сроки и условия

13:20, 1 августа 2024
Дедлайн подачи заявлений на магистратуру для бюджета - 22 августа.
Начался прием заявлений на магистратуру в Украине: сроки и условия
Источник фото: ukrinform
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Министерство образования и науки Украины объявило о старте приема заявлений на магистратуру на основе диплома бакалавра, специалиста или магистра. Подача заявлений для поступления на бюджет и контракт продлится до 18:00 22 августа (по киевскому времени). После этой даты учебные заведения смогут проводить дополнительный набор только на контракт до 31 октября.

Министерство подчеркивает важность проверки всех данных в электронном кабинете перед подачей первого заявления, поскольку изменения после этого будут невозможны. Абитуриенты могут подать до 15 заявлений: максимум 5 на бюджет, остальные - на контракт. Для заявлений на бюджет нужно установить приоритеты от 1 до 5, где 1 - самая желанная для поступления.

Абитуриентам со льготами рекомендуется обратиться в учебное заведение с соответствующими документами для внесения информации в реестр. Отменить заявление на бюджет без потери приоритета можно только до его рассмотрения учебным заведением, после чего отмена возможна только с потерей приоритета.

Списки рекомендованных на бюджет будут обнародованы до 24 августа, а подтверждение выбора места обучения нужно будет осуществить до 18:00 26 августа. С 28 августа начнется предоставление рекомендаций на контракт.

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