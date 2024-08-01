С 1 августа в сервисных центрах МВД начнут выдавать удостоверение водителя нового формата

С сегодняшнего дня на защитном покрытии бланков к голографическому изображению эмблемы МВД добавляется специальная маркировка.

С 1 августа сервисные центры МВД будут выдавать обновленные бланки удостоверения водителя и свидетельства о регистрации транспортного средства, которые будут иметь дополнительные элементы защиты. Об этом рассказал начальник Главного сервисного центра МВД Николай Рудык.

«На защитном покрытии бланков к голографическому изображению эмблемы МВД добавляется специальная маркировка. Оно состоит из трех букв и шести цифр. Такая усиленная защита существенно снизит риски подделки документов», – отметил он.

Начальник Главного сервисного центра МВД рассказал о еще одном элементе защиты на бланках свидетельства о регистрации автомобиля, которые уже выдаются. Это QR-код, расположенный в правом нижнем углу.

«Он содержит ссылку на онлайн-сервис Главного сервисного центра МВД, где можно проверить свои документы. После сканирования QR-кода на экране появится вся информация, внесенная в электронный реестр – серия, номер документа и данные о транспортном средстве».

Все изданные ранее в сервисных центрах МВД документы остаются действительными и граждане могут продолжать ими пользоваться. Однако, по желанию, могут обратиться в любой удобный сервисный центр МВД и обменять на новый образец удостоверения водителя и свидетельства о регистрации автомобилей.

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