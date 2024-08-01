З 1 серпня у сервісних центра МВС почнуть видавати посвідчення водія нового формату

Відсьогодні на захисному покритті бланків до голографічного зображення емблеми МВС додається спеціальне маркування.

З 1 серпня сервісні центри МВС видаватимуть оновлені бланки посвідчення водія та свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу, яка матимуть додаткові елементи захисту. Про це розповів начальник Головного сервісного центру МВС Микола Рудик.

«На захисному покритті бланків до голографічного зображення емблеми МВС додається спеціальне маркування. Воно складається з трьох літер і шести цифр. Такий посилений захист суттєво знизить ризики підробки документів», – зазначив він.

Начальник Головного сервісного центру МВС розповів про ще один елемент захисту на бланках свідоцтва про реєстрацію автомобіля, які вже видаються. Це QR-код, що розміщений у правому нижньому куті.

«Він містить посилання на онлайн-сервіс Головного сервісного центру МВС, де можна перевірити свої документи. Після сканування QR-коду на екрані з’явиться вся інформація, внесена до електронного реєстру – серія, номер документа та дані про транспортний засіб».

Всі видані раніше в сервісних центрах МВС документи залишаються дійсними і громадяни можуть продовжувати ними користуватися. Однак, за бажанням, можуть звернутись до будь-якого зручного сервісного центру МВС та обміняти на новий зразок посвідчення водія та свідоцтва про реєстрацію автомобілів.

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