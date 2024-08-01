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Розпочався прийом заяв на магістратуру в Україні: терміни та умови

13:20, 1 серпня 2024
Дедлайн подачі заяв на магістратуру для бюджету - 22 серпня.
Розпочався прийом заяв на магістратуру в Україні: терміни та умови
Джерело фото: ukrinform
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Міністерство освіти і науки України оголосило про старт прийому заяв на магістратуру на основі диплома бакалавра, спеціаліста чи магістра. Подання заяв для вступу на бюджет і контракт триватиме до 18:00 22 серпня (за київським часом). Після цієї дати заклади освіти зможуть проводити додатковий набір лише на контракт до 31 жовтня.

Міністерство наголошує на важливості перевірки всіх даних в електронному кабінеті перед поданням першої заяви, оскільки зміни після цього будуть неможливі. Абітурієнти можуть подати до 15 заяв: максимум 5 на бюджет, решта – на контракт. Для заяв на бюджет потрібно встановити пріоритети від 1 до 5, де 1 – найбажаніша для вступу.

Абітурієнтам з пільгами рекомендується звернутися до навчального закладу з відповідними документами для внесення інформації до реєстру. Скасувати заяву на бюджет без втрати пріоритету можна лише до її розгляду закладом освіти, після чого скасування можливе тільки з втратою пріоритету.

Списки рекомендованих на бюджет будуть оприлюднені до 24 серпня, а підтвердження вибору місця навчання потрібно буде здійснити до 18:00 26 серпня. З 28 серпня розпочнеться надання рекомендацій на контракт.

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