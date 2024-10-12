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Под Киевом почти полностью сгорел легендарный ресторан «Партизан» – фото и видео

13:17, 12 октября 2024
Пожарные спасли 13 зданий ресторанного комплекса в Романкове.
Под Киевом почти полностью сгорел легендарный ресторан «Партизан» – фото и видео
Источник фото: ГУ ГСЧС Украины в Киевской области
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12 октября в 05:33 в оперативно-диспетчерскую службу Обуховского района поступило сообщение о пожаре в селе Романков, что в составе Козинской территориальной общины. Об этом сообщает ГУ ГСЧС Украины в Киевской области.

При прибытии спасателей было обнаружено, что горит двухэтажное деревянное здание ресторана «Партизан» площадью 2000 квадратных метров, с имеющейся угрозой для двух соседних зданий. Пожар удалось ликвидировать в 09:10, однако проводятся работы по проливанию деревянных конструкций, находящихся в непосредственной близости к эпицентру огня.

К тушению привлекли 10 единиц техники и 26 спасателей. В результате оперативных действий удалось спасти тринадцать зданий комплекса.

К счастью, жертв и пострадавших нет. Причины возникновения пожара сейчас выясняются.

 

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ГСЧС Киев

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