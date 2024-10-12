Під Києвом майже повністю згорів легендарний ресторан «Партизан» – фото та відео

Вогнеборці врятували 13 будівель ресторанного комплексу в Романкові.

Джерело фото: ГУ ДСНС України в Київській області

12 жовтня о 05:33 до оперативно-диспетчерської служби Обухівського району надійшло повідомлення про пожежу в селі Романків, що у складі Козинської територіальної громади. Про це повідомляє ГУ ДСНС України в Київській області.

При прибутті рятувальників було виявлено, що горить двоповерхова дерев'яна будівля ресторану «Партизан» площею 2000 квадратних метрів, з наявною загрозою для двох сусідніх будівель. Пожежу вдалося ліквідувати о 09:10, проте проводяться роботи з проливання дерев'яних конструкцій, що знаходяться в безпосередній близькості до епіцентру вогню.

До гасіння залучили 10 одиниць техніки та 26 рятувальників. В результаті оперативних дій вдалося врятувати тринадцять будівель комплексу.

На щастя, жертв і постраждалих немає. Причини виникнення пожежі наразі з'ясовуються.

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