З Кримінального кодексу приберуть окрему статтю за зараження ВІЛ чи вірусом іншої невиліковної інфекційної хвороби

Верховна Рада розгляне законопроект Олександри Устінової, яким пропонується виключити з Кримінального кодексу окрему статтю за зараження ВІЛ, яка, за словами авторів, ставить під загрозу кримінальної відповідальності ВІЛ-позитивних людей, а також людей, які хворіють на венеричні захворювання.

З Кримінального кодексу України пропонується виключити окрему статтю 130, яка передбачає кримінальну відповідальність за зараження вірусом імунодефіциту людини (ВІЛ) чи іншої невиліковної інфекційної хвороби. Відповідний законопроект 9398, який зареєстрували народні депутати Олександра Устінова, Михайло Радуцький та інші, 7 жовтня рекомендував прийняти в першому читанні Комітет ВР з питань правоохоронної діяльності.

Як зазначають автори, «Кримінальний кодекс України, зберігаючи радянські традиції криміналізації зараження лише хворобами, які передаються статевим шляхом, фактично передбачає відповідальність за зараження ВІЛ/СНІДом (статті 130 КК) і венеричними захворюваннями (стаття 133 КК)».

«Така ситуація призводить, з одного боку, до існування прогалини в кримінально-правовій охороні здоров'я людини від винних дій, які призвели до зараження інфекційною хворобою, з іншої - до стигматизації осіб за станом здоров'я.

Зазначена стигматизація полягає в тому, що під загрозою кримінальної відповідальності перебувають, в першу чергу, ВІЛ-позитивні люди, а також люди, які хворіють на венеричні захворювання, які розглядаються як потенційні злочинці» - вказують народні депутати.

Запропоновані зміни, на думку авторів, нададуть змогу ВІЛ-позитивним людям, людям, які хворіють на СНІД, або страждають на венеричні хвороби, зосередити свої зусилля саме на лікуванні та якості власного життя, а не боротьбі зі страхами бути покараними.

Також законопроект спрямований на усунення дискримінації за станом здоров'я. Крім цього, законопроект покликаний виконати взяті Україною міжнародні зобов'язання в частині приведення національного законодавства у відповідність до стандартів ЄС.

Народні депутати також вказують, що «наразі Україна стоїть перед викликом нової хвилі епідемії ВІЛ», і «одним з дієвих механізмів зменшення розповсюдження ВІЛ є декриміналізація контактів та передачі захворювання».

«За оціночними даними міжнародних організацій в Україні на момент повномасштабного вторгнення перебувало понад 240 000 ВІЛ-інфікованих , кожен із яких вже потенційно є суб'єктом злочину, передбаченого ч. 1 ст. 130 КК України. Враховуючи маніфестацію ВІЛ на тимчасово окупованих територіях, держава і суспільство в цілому вже зараз мають створити умови для недопущення епідемії ВІЛ після їх деокупації. Натомість страх людей перед потенційною кримінальною відповідальністю призведе до небажання проходити обстеження, що негативно вплине на епідемічну ситуацію. Крім того, наявність відповідальності за свідоме поставлення іншої особи в небезпеку зараження ВІЛ робить можливим втручання у приватне життя людини, обмеження її права на репродукцію та нормальне співіснування з оточуючим світом.

Міжнародний та національний досвід свідчать, що криміналізація контактів людей з ВІЛ-статусом не досягає своєї мети, а лише обтяжує і так не легке життя ВІЛ-позитивної людини, автоматично ставлячи її існування на межі закону» - вважають автори законопроекту.

Автор: Наталя Мамченко

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