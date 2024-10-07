Картопля подорожчала на 200% — чому ростуть ціни на овочі і що буде далі

У 2024 році ціни на овочі суттєво перевищили показники минулого року і мають тенденцію до подальшого зростання.

Ціни на овочі залежать від пори року, і квітень зазвичай є найдорощим місяцем, коли запаси на складах майже вичерпані. Після цього ціни знижуються до серпня, коли розпочинається збір урожаю, а з вересня та жовтня знову підвищуються, досягаючи максимуму в квітні.

Після початку війни ціни на овочі суттєво зросли, хоча сезонні коливання залишилися, і в 2024 році вони виявилися вдвічі вищими, ніж торік. Внаслідок цього ціни на картоплю, томати та інші овочі стали удвічі вищими в порівнянні з аналогічним періодом минулого року. Про це пише ЄП.

До 2022 року Херсонщина була лідером в Україні з вирощування овочів, зокрема помідорів і огірків, які становили 40% від загального врожаю країни. Однак через бойові дії та окупацію частини області, овочева географія змінилася, і підприємці з інших регіонів почали заповнювати ринок, включаючи фермерів, які переїхали з прифронтових територій.

Через рік після початку великої війни на першу позицію з вирощування овочів вийшла Миколаївська область, свідчать дані Держстату. Урожаї в області у 2023 році зросли вчетверо порівняно з 2021 роком до 130 тис. тонн (майже 50% усіх овочів в Україні).

В Україні овочі здебільшого вирощують у відкритому ґрунті, без використання теплиць чи парників, а в цьому секторі працюють переважно невеликі фермери. Через високі температури та нестачу опадів урожай ґрунтових овочів виявився або низьким, або ж значно гіршої якості, що завадило фермерам виконати свої плани. Навіть тепличні овочі, які вирощувалися в контрольованих умовах, потерпали від аномальної погоди, оскільки захисні сітки не змогли повністю захистити їх від палючого сонця.

"З липня і до вересня на більшості територій України або не було опадів, або їх було недостатньо. Липнева спека спричинила колосальні втрати. Через посуху багато що втратили, багато що не проросло. Вона вплинула і на овочі, які вирощувалися в цей період, і на закладання нового насіння, наприклад капусти чи моркви, які збираються зараз", – заявив заступник Всеукраїнської аграрної ради Денис Марчук.

Штучний крапельний полив рослин, де він був, не рятував: пекуче сонце пошкодило навіть тепличні овочі, які намагалися прикрити плівками та сітками.

Зазначається, що найбільше постраждала капуста, далі йде картопля, на третьому місці за втратами – цибуля. Врожай картоплі скоротився на 20-50%.

В Україну вже завозять невеликі партії цієї культури з країн Балтії. Імпортна продукція цьогоріч буде якісніша, а високі ціни на українському ринку дозволять експортерам заробити навіть з урахуванням логістичних витрат. Тож логічно, що споживачі надаватимуть перевагу дешевому та якісному імпорту.

Ситуація з помідорами та огірками є дещо відмінною. Зазвичай влітку ринок заповнювався великими обсягами врожаю з відкритого ґрунту, але цього року його не вистачило, оскільки рослини просто не дозріли. Лише в невеликих господарствах, які змогли забезпечити достатній полив і захистити рослини від спеки, урожай виявився задовільним.