Картофель подорожал на 200% — почему растут цены на овощи и что будет дальше

В 2024 году цены на овощи существенно превысили показатели в прошлом году и имеют тенденцию к дальнейшему росту.

Цены на овощи зависят от времени года, и апрель обычно является самым дорогим месяцем, когда запасы на складах почти исчерпаны. После этого цены снижаются до августа, когда начинается сбор урожая, а с сентября и октября снова повышаются, достигая максимума в апреле.

После начала войны цены на овощи существенно выросли, хотя сезонные колебания остались, и в 2024 году они оказались вдвое выше, чем в прошлом. В результате цены на картофель, томаты и другие овощи стали вдвое выше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом пишет ЭП.

До 2022 года Херсонщина была лидером в Украине по выращиванию овощей, в частности помидоров и огурцов, которые составляли 40% от общего урожая страны. Однако из-за боевых действий и оккупации части области, овощная география изменилась, и предприниматели из других регионов начали заполнять рынок, включая фермеров, переехавших с прифронтовых территорий.

Через год после начала большой войны на первую позицию по выращиванию овощей вышла Николаевская область, свидетельствуют данные Госстата. Урожаи в области в 2023 году выросли в четыре раза по сравнению с 2021 годом до 130 тыс. тонн (почти 50% всех овощей в Украине).

В Украине овощи в большинстве своем выращивают на открытом грунте, без использования теплиц или парников, а в этом секторе работают преимущественно небольшие фермеры.

Из-за высоких температур и нехватки осадков урожай почвенных овощей оказался или низким, или значительно худшего качества, что помешало фермерам выполнить свои планы. Даже выращиваемые в контролируемых условиях тепличные овощи страдали от аномальной погоды, поскольку защитные сетки не смогли полностью защитить их от палящего солнца.

"С июля и до сентября на большинстве территорий Украины либо не было осадков, либо их было недостаточно. Июльская жара повлекла колоссальные потери. Из-за засухи многое потеряли, многое не проросло. Она повлияла и на выращиваемые в этот период овощи и на закладки новых семян, например капусты или моркови, которые собираются сейчас", – заявил заместитель Всеукраинского аграрного совета Денис Марчук.

Искусственный капельный полив растений, где он находился, не спасал: палящее солнце повредило даже тепличные овощи, которые пытались прикрыть пленками и сетками.

Отмечается, что больше всего пострадала капуста, дальше идет картофель, на третьем месте по потерям – лук. Урожай картофеля сократился на 20–50%.

В Украину уже завозят небольшие партии этой культуры из стран Балтии. Импортная продукция в этом году будет более качественной, а высокие цены на украинском рынке позволят экспортерам заработать даже с учетом логистических затрат. Поэтому логично, что потребители предпочитают дешевый и качественный импорт.

Ситуация с помидорами и огурцами несколько отличается. Обычно летом рынок заполнялся большими объемами урожая с открытой почвы, но в этом году его не хватило, поскольку растения просто не созрели. Лишь в небольших хозяйствах, которые смогли обеспечить достаточный полив и оградить растения от жары, урожай оказался удовлетворительным.

На прилавках супермаркетов и рынков в основном появились тепличные овощи. Из-за высокой стоимости производства и уменьшенного урожая в теплицах, их предложение оказалось значительно меньше, чем в предыдущие годы. Как результат, цены на овощи существенно выросли по сравнению с прошлым годом.