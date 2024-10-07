Украина и Словакия подписали четыре соглашения по итогам межправительственных консультаций —- Денис Шмыгаль

Правительства Украины и Словакии заключили общую декларацию, в которой зафиксированы ключевые направления взаимодействия.

Правительства Украины и Словакии подписали четыре важных документа, охватывающих сотрудничество в политической, экономической и аграрной сферах, а также поддержку суверенитета Украины по итогам межправительственных консультаций. Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.

Речь идет о:

- Совместной декларации, где четко зафиксировали четыре ключевых вектора взаимодействия:

усиление политического диалога и построение добрососедских отношений

поддержка суверенитета и территориальной целостности Украины

свидетельство прогресса в реализации трех ключевых проектов: реконструкция интерконнектора, прямое железнодорожное сообщение и модернизация пограничной инфраструктуры

развитие сотрудничества в политической, экономической, энергетической, оборонной, восстановительной, гуманитарной, образовательной, научной, медицинской и других областях.

- Протоколе о реадмиссии. Как отметил Шмыгаль, стороны усовершенствуют алгоритм возвращения граждан Словакии и Украины в государства происхождения.

– Меморандуме о взаимопонимании между Министерствами образования Украины и Словакии. Речь идет о дорожной карте сотрудничества, которая предусматривает поддержку украинских студентов и учителей в Словакии, прямое сотрудничество между учебными заведениями, сотрудничество в сфере инновационной деятельности.

– Меморандуме о сотрудничестве между аграрными Министерствами.

"Ожидаем евроинтеграционную поддержку Словакии в аграрном кластере. В частности, приведение нашей правовой базы к европейским стандартам", - добавил Шмыгаль.

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