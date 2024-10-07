Артема Дмитрука и Андрея Одарченко исключат из состава комитетов

В Верховной Раде зарегистрирован проект постановления об отзыве нардепов Артема Дмитрука и Андрея Одарченко из состава соответствующих комитетов.

Председатель фракции «Слуга народа» Давид Арахамия вместе с коллегами Анастасией Радиной и Сергеем Ионушасом зарегистрировали проект постановления 12099, которым предлагается отозвать Андрея Одарченко с должности члена Комитета по антикоррупционной политике, а Артема Дмитрука с должности члена Комитета по вопросам правоохранительной деятельности.

Напомним, Высший антикоррупционный суд 23 сентября принял решение взыскать залог в размере 15 млн грн, внесенный за народного депутата Андрея Одарченко, и заочно арестовать его.

В свою очередь, 29 августа Печерский районный суд Киева заочно избрал меру пресечения народному депутату Артему Дмитруку в виде содержания под стражей. Мера пресечения будет применена по возвращению Дмитрука в Украину, ранее он был объявлен ​​в международный розыск.

Автор: Наталя Мамченко

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