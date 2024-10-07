Компания Christian Dior возвращается в рф

Компания Christian Dior вновь регистрирует торговую марку в рф

Французский дом моды Christian Dior Couture возобновил регистрацию своей торговой марки в рф. Об этом сообщает B4Ukraine.

Отмечается, что Dior осуществил эту регистрацию после объявления о приостановлении деятельности на российском рынке, сделанном в начале полномасштабного вторжения рф в Украину.

4 марта 2022 года LVMH объявила о временном закрытии своих 124 магазинов в рф.

Однако компания не осудила москву за ее действия. Также модный дом не уточнил, продолжает ли поставлять товары в россию.

Однако впоследствии стало известно, что это происходило.

Хотя после вторжения рф поставки Christian Dior вначале уменьшились, они никогда не прекращались полностью, согласно данным российской таможни, и частично возобновились к осени 2022 года, хотя и не до прежнего уровня.

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